Il versatile motore V12 da quattro litri di cilindrata è arrivato nel 1964 sulle vetture sport prototipo dopo le versioni 250 da tre litri e le 275 da 3,3. Questo motore, la cui potenza verrebbe continuamente aumentata nelle successive versioni ha superato le prove di affidabilità conquistando successi e buoni piazzamenti ad opera delle scuderie vicine alla Ferrari come la NART e la Maranello Concessionaires. Si tratta della evoluzione del tipo 400 SA in versione sportiva già collaudato nella 330 TRI ed in alcuni esemplari della GTO. A fine stagione ’64 si impose ancora con due vittorie, alla 1000 Km di Parigi sulla pista di Monthléry ed al Trofeo Bettoia con Scarfiotti a Monza.