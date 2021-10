Prima versione del modello sport prototipo con questa sigla, da non confondere con quello del 1971 che la Ferrari ha chiamato nello stesso modo anche se aveva un motore completamente diverso. Questa macchina era stata realizzata in base alle nuove limitazioni imposte dalla CSI per le auto del gruppo 6 i cui motori non dovevano superare i tre litri di cilindrata. Ferrari decise di non presentarsi in questa classe nel 1968 ma solo l’anno seguente con tre di queste vetture dotate di un motore simile a quello della F1 ma preparato per le gare di durata. Sono state usate dai piloti ufficiali nel 1969 e poi cedute a Chinetti.