Nel 1985 anche nella Mondial 3,2 Cabriolet fu installato il nuovo propulsore da 3200cc. La maggior potenza rese la vettura ancora più esclusiva: nessuna concorrente di pari cilindrata era in grado di offrire, con prestazioni dinamiche paragonabili, l’ebbrezza di un viaggio a cielo aperto per quattro persone. Come per i modelli 328 GTB e GTS, Pininfarina migliorò le caratteristiche estetiche ed aerodinamiche di questo cabriolet ridisegnando molti particolari della carrozzeria.