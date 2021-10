Come già nel 1975 per la 208 GT4, questi modelli furono realizzati soprattutto per il mercato italiano, per un lungo periodo sottoposto ad un’elevata pressione fiscale sulle vetture oltre i due litri di cilindrata. La Ferrari, fin dai suoi inizi, ha peraltro progettato con frequenza motori di media cilindrata ad alto frazionamento ed elevata potenza specifica. Anche in questo caso, la carrozzeria era quella della 308 GTB o GTS con la versione del raffinato V8 appena al disotto dei 2000cc.