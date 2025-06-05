UN ANNO DA DOMINATORI. SENZA LE MANS

Ci sono storie che alimentano leggende e poi ci sono storie che sono capaci di sorprendere, anche a distanza di molti anni. L’archivio Ferrari, da questo punto di vista, è uno straordinario scrigno di storie che quotidianamente contribuiscono ad alimentare il mito della Casa di Maranello ma anche a far riemergere interessanti frammenti di passato. Capita, per esempio, di imbattersi in una cartellina dal colore grigio, con un’intestazione vergata a mano, con penna rossa, che recita “Comunicati stampa 1972” con, al suo interno, numerosi fogli e documenti, alcuni dei quali redatti da Enzo Ferrari in persona con l’inconfondibile inchiostro viola a disegnare il foglio leggermente ingiallito dallo scorrere del tempo.

Il 1972 fu un anno memorabile per Ferrari nel Campionato del Mondo Marche Sport, con la 312 P in grado di dominare la stagione, con ben dieci successi su dieci gare.

Due Ferrari sono sul podio ad ogni corsa: le doppiette al primo e secondo posto sono otto, mentre a Monza arrivano vittoria e terza posizione. L’apoteosi si raggiunge a Zeltweg, quando le quattro Ferrari arrivano nelle prime quattro posizioni: la Casa di Maranello vince il Campionato Marche 1972. La coppia con più vittorie è quella formata da Andretti e Ickx, con quattro, ma il belga vince altre due volte con Regazzoni e Redman. Quest’ultimo vince due volte, la seconda con Merzario, il quale vanta anche il successo con Munari nella Targa Florio. Eppure, in quell’anno memorabile, c’è uno spazio vuoto che, per quanto piccolo, fece rumore: la mancata partecipazione alla 24 Ore di Le Mans.