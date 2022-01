Io e mia moglie abbiamo partecipato insieme a molti eventi divertenti, come il Corso Pilota on Ice in Nuova Zelanda, che ci ha consentito di guidare sul ghiaccio le Ferrari GTC4Lusso prese in prestito da Ferrari Nuova Zelanda, e Universo Ferrari a Maranello nel 2019. Che ricordi...





Partecipo anche al Ferrari Challenge dal 2019. Nella mia prima gara, a Melbourne, ho ottenuto una vittoria dalla pole position che mi ha proiettato dalla Coppa Shell AM alla Coppa Shell. Il premio più ambito, per me, sarebbe vincere le Finali Mondiali in Italia. Ma questo è un sogno. Così come tutta la mia storia Ferrari: una storia fatta di sogni che si avverano.