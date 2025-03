Si tratta di uno di soli 32 esemplari. La 250 LM a motore centrale (concepita per Le Mans) fu presentata al Salone di Parigi nel 1963, e tutti i modelli erano dotati di motore V12 e telaio tubolare derivati quasi del tutto dal prototipo 250 P. La carrozzeria messa a punto da Scaglietti, tuttavia, era una novità che fu ulteriormente perfezionata nella galleria del vento. Integrava anche montanti posteriori ad arco rampante, introdotti per la prima volta sulla sport prototipo 330 P.

Seppur inizialmente concepita per gareggiare nella classe GT del Campionato Mondiale Sport Prototipi, la FIA stabilì che la 250 LM avrebbe potuto competere solo nella categoria Prototipi, dominata da vetture nate come auto da corsa. Ciò rese una vittoria a pieno titolo alquanto improbabile per la nuova biposto da 320 CV.

La vettura con telaio n° 05893 fu completata verso la fine del 1964, registrata come il sesto esemplare di 250 LM mai costruito e successivamente consegnata a Luigi Chinetti Motors, in Connecticut. Sebbene inizialmente venduta a privati come vettura omologata per uso stradale, tornò presto nelle mani di Chinetti, che la preparò per la competizione con la NART (North American Racing Team), sostenuta da Ferrari. Tra le migliorie apportate troviamo un muso più lungo e aerodinamico, realizzato dal carrozziere Piero Drogo.