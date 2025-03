Settant’anni fa, per l’esattezza il 31 luglio 1954, l’Italia ottenne uno dei più grandi successi sportivi di sempre. La spedizione alpinistica guidata da Ardito Desio conquistò il K2, con i suoi 8.611 metri la seconda montagna più alta della Terra, a detta degli esperti la più difficile e pericolosa. A raggiungere la vetta furono in due, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, poi passati alla storia. Ma dietro di loro, al campo base, c’erano trenta uomini tra alpinisti, ricercatori e sherpa, senza contare i circa 600 portatori di bassa quota di cui nessuno ricorda i nomi. Come nessuno ricorda la gran parte dei mille che un anno prima, nel maggio 1953, contribuirono alla prima scalata della vetta più alta del mondo, l’Everest, dove giunsero il neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzing Norgay.

Per chi, come la Ferrari, appartiene al mondo delle corse, è quasi scontato considerare la vittoria di un pilota come un successo di tutta la squadra. Ma allargando l’orizzonte questo vale per qualsiasi nostro prodotto come per ogni evento. Ed è proprio il lavoro meno visibile ma più che mai fondamentale di molti che vogliamo celebrare con questo servizio in cui vengono ritratti alcuni di coloro che hanno lavorato per il successo di momenti importanti del 2024.