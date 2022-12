Anche questo fa parte di una visione che riporta direttamente agli inizi, e più precisamente alla prima Ferrari stradale. Stiamo parlando della 166 Inter, una versione più formale e utilizzabile dei primissimi modelli da corsa della Casa, uno dei quali, la 166 MM Barchetta, mise a segno la prima vittoria di Ferrari alla 24 Ore di Le Mans del 1949.

L’auto preferita di Enzo Ferrari era la 250 GT 2+2, che ampliava intelligentemente la gamma originale delle 250. Per far posto ai due sedili posteriori, il motore e i suoi componenti ausiliari erano stati spostati in avanti di 30 centimetri, e la stessa misura era stata aggiunta alla lunghezza dell’auto.



Quando questo modello fu sostituito dalla 330 GT, Enzo passò a una di queste auto; in Inghilterra, John Lennon festeggiò il conseguimento della patente di guida acquistando una splendida 330 GT blu. Un intraprendente venditore Ferrari aveva giustamente ritenuto che una quattro posti sarebbe stata perfetta, dato che questo componente dei Beatles aveva già famiglia.