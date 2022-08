Nel frattempo, sul circuito di Bremgarten in Svizzera, Taruffi guidò una doppietta Ferrari e regalò alla Tipo 500 la sua prima vittoria in un GP. Un’altra doppietta caratterizzò la successiva tappa di Spa, in Belgio, dove Ascari precedette il compagno di squadra Nino Farina di quasi due minuti.

Il GP di Francia regalò a Ferrari una tripletta e il GP di Gran Bretagna un’altra doppietta, con una Cooper a due giri di distanza in terza posizione. Enzo Ferrari intuì il potenziale di quel giovane pilota, Mike Hawthorn, che avrebbe corso per Ferrari l’anno successivo. In Germania Ferrari conquistò i primi quattro posti, mentre a Monza, nell’ultima prova, una nuova Maserati sfidò Ascari ottenendo il secondo posto, a oltre un minuto dal nuovo campione iridato.

Ferrari e Ascari dominarono anche l’anno successivo, il 1953.

Il poliedrico italiano - che vinceva in moto, in F1 e su auto sportive - era famoso per il suo stile di gara preciso ed era considerato uno dei piloti più prudenti in quel decennio particolarmente pericoloso. Anche suo padre Antonio era stato un pilota ed era un amico intimo di Enzo Ferrari. Si schiantò fatalmente mentre era in testa al GP di Francia del 1925, quando il piccolo Alberto aveva solo sei anni.

Ascari perse la vita nel 1955 mentre effettuava dei test a Monza in circostanze ancora misteriose. Aveva 36 anni, la stessa età in cui morì suo padre.