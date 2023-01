La seconda stagione di Arthur Leclerc in F3 è stata segnata da diversi problemi e incidenti in gara. “Tuttavia, ha dimostrato ancora una volta di essere un pilota veloce”, afferma Matassa. “È riuscito a recuperare alla grande grazie ad alcuni sorpassi aggressivi. In generale ha dato prova delle sue capacità in pista”.

Il diciassettenne pilota britannico Oliver Bearman si è aggiudicato un notevole terzo posto in F3. “Due anni fa”, afferma il Direttore della FDA, “Oliver gareggiava nella F4 italiana e nella F4 tedesca e, essendo britannico, la sua scelta a favore di Maranello è stata molto significativa. Il terzo posto nella sua prima stagione in F3 è la dimostrazione dei suoi continui progressi”. Sia Leclerc che Bearman passeranno alla categoria F2 nella prossima stagione.

La FDA si impegna al massimo per infondere lo spirito di squadra nei propri giovani talenti, molti dei quali inseguono il sogno di diventare piloti di Formula Uno lontano da casa, pur continuando a studiare. Di recente, Matassa si trovava nella vicina Modena, la graziosa cittadina in Emilia-Romagna in cui ha avuto inizio la storia di Ferrari. A un certo punto si è trovato di fronte a una scena che gli ha fatto molto piacere: seduto attorno a un tavolo c’era l’intero team della Ferrari Driver Academy, intenti a godersi un aperitivo serale. La famiglia della FDA sta evidentemente diventando sempre più unita, in pista e anche fuori.