La prima di queste racconta la nascita delle Ferrari 12Cilindri e 12Cilindri Spider, i modelli V12 più recenti prodotti a Maranello. Il lancio di una nuova vettura a motore V12 centrale-anteriore, specialmente dopo il grande successo della precedente 812 Superfast, si annunciava come un’impresa ambiziosa. Un gruppo di talentuosi designer, ingegneri e project leader ha però raccolto la sfida lavorando allo sviluppo di modelli che coniugassero le alte prestazioni con l’eleganza e il lusso tipiche di una Gran Turismo, ridefinendo il concetto di Ferrari V12 a motore anteriore in chiave moderna.

Un altro momento importante per Ferrari è stata la settimana di Miami, a maggio, in cui la Casa di Maranello ha presentato le due nuove auto (la 12Cilindri e la 12Cilindri Spider), accolti dal pubblico con grande entusiasmo. L’evento è stato accompagnato da una fashion capsule ispirata al mondo delle corse e da una Cavalcade di 800 km nel sud degli Stati Uniti, per concludersi con la conquista di un podio nel Gran Premio di Miami. Date uno sguardo al nostro reportage fotografico per rivivere i momenti più belli della settimana trascorsa nel Sud della Florida.