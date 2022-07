Dopo aver guidato la 296 GTS su queste splendide strade, non vede l’ora di raccontarci le sue impressioni. “La giornata è perfetta”, dice. “Splende il sole e il cielo è blu, quasi in tinta con la vernice dell’auto. Queste strade sono ideali per godersi la 296 GTS”. Per rendere ancora più spettacolare la giornata, Alessio può contare su una 296 GTS con l’allestimento racing opzionale Assetto Fiorano. Insieme hanno dato spettacolo sulle strade della Sardegna.

Non poteva essere diversamente con una vettura dal nome programmatico come 296 GTS: 2,9 litri di cilindrata, motore 6 cilindri e le iniziali di Gran Turismo Spider. Questa magica combinazione di numeri e iniziali racchiude in sé non solo la tradizione spider di Ferrari, ma anche qualcosa di completamente nuovo, visto che si tratta della prima spider stradale a sei cilindri con lo stemma del Cavallino Rampante.