Per Manzoni e il suo team questo progetto aveva perfettamente senso. Nella scultura così come nell’architettura e persino nel campo dell’opera sono, infatti, presenti chiari parallelismi tra la cultura italiana e quella giapponese, che risalgono a molti secoli addietro. L’idea era, dunque, di realizzare la nuova Ferrari Roma Tailor Made, facendo ricorso ad alcuni materiali esclusivi sviluppati con le tecniche tradizionali giapponesi, ma rivisitati alla luce del tipico spirito d’innovazione Ferrari per soddisfare i requisiti di funzionalità e durevolezza imprescindibili per un’auto contemporanea ad alte prestazioni.

La tintura tradizionale giapponese indigo ha ispirato la combinazione cromatica della Ferrari Roma e in particolare la vernice esterna blu brillante, sviluppata appositamente per questa vettura e definita Indigo Metal. L’indigo riveste un ruolo molto importante nella cultura del design giapponese e la tintura tradizionale viene prodotta in modo naturale. COOL HUNTING ha visitato Toyama, una delle ultime cinque aziende agricole dedicate alla coltivazione tradizionale dell’indaco rimaste nella regione di Tokushima. Il colore intenso esalta perfettamente la purezza delle forme della Ferrari Roma, la luce sembra fluire sulla carrozzeria, mentre un sapiente gioco di luci ed ombre ne accentua le linee.