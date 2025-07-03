Colori essenziali, storie eterne

Il colore della vettura in Ferrari non solo è un elemento essenziale e dinamico del design, ma è anche in grado di esprimere la personalità di ogni singolo cliente. Ed è per questo che il programma Personalizzazioni offre una scelta pressoché illimitata di colori, sviluppata in stretta collaborazione con i clienti stessi.



La creazione di nuove tonalità è sempre una sfida emozionate ma, per Ferrari, l’originalità non implica mai creare qualcosa dal nulla. Dietro ogni colore, infatti, si cela sempre un principio logico radicato nella storia del Marchio, parte di un ricco patrimonio fatto di tradizione, cultura e personalità, che da sempre definisce il significato dell’indossare lo stemma del Cavallino Rampante. Ogni colore ha la sua storia da raccontare.



Naturalmente, la varietà di tonalità create da Ferrari in oltre 78 anni di storia è a dir poco immensa. E non stiamo semplicemente parlando di sfumature di rosso, tradizionalmente la scelta cromatica più classica per le nuove auto della Casa di Maranello; esistono infatti affascinanti storie da raccontare sull’intero spettro cromatico. In questo articolo, andremo ad esplorare quattro gamme cromatiche essenziali: blu, verde, bianco e grigio/nero.