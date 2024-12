Giorno 3: dalla strada panoramica “Venus Line” si poteva ammirare in lontananza il magnifico profilo del Monte Fuji, la montagna più sacra dell’arcipelago. Lungo il percorso previsto per l’intera giornata di guida, il gruppo si è avvicinato a questa empirea attrazione geografica, che nasconde leggende legate all’immortalità. Presso il santuario di Suwa Taisha, esso stesso abbracciato da un’altra montagna sacra, il Monte Moriya, i viaggiatori si sono fermati a pregare per la sicurezza stradale, non solo per i giornalisti presenti, ma anche per le loro vetture.





Attraversando un ripido passo di montagna dal Bacino di Kofu, il gruppo ha raggiunto il lago di Kawaguchi. Sul versante di Yamanashi del Monte Fuji, patrimonio mondiale, si trova un quintetto di laghi noti come i Cinque Laghi di Fuji. Da ognuno di questi laghi è possibile godere di una maestosa veduta sull’elegante Monte Fuji.





Hakone è una delle principali stazioni termali del Giappone, strettamente legata all’attività vulcanica di questa montagna. Le città termali sono dislocate intorno al Lago Ashinoko, l’imponente lago della caldera del Monte Hakone, zona famosa anche per le case vacanza.