Passione
LO SHOWROOM DEL FUTURO
Sa.Mo.Car Roma è ora diventato il primo concessionario al mondo ad adottare la nuova corporate identity Ferrari, definendo così un nuovo modello di riferimento per gli showroom Ferrari del futuro: un connubio di eleganza senza tempo e modernità.
Il concept si basa su tre pilastri fondamentali: l’unicità dell’esperienza, il senso di appartenenza e l’interazione tra elementi fisici e digitali. Ma in particolare, il nuovo layout crea uno spazio di aggregazione che mette al centro il cliente.
Altri spazi includono salotti riservati, una stanza dedicata alle configurazioni personalizzate e un’area espositiva esterna, luogo d’incontro e di scambio pensato per la community di Ferraristi.
Come già in passato, i clienti possono ammirare, esperire e toccare con mano i prodotti Ferrari, al fine di definire al meglio le specifiche della propria vettura: dai campioni di vernice alle pelli speciali. Ma l’esperienza è oggi resa ancora più interattiva grazie a nuovi strumenti digitali, tra cui i configuratori per la personalizzazione.
Ormai prossima a celebrare il suo 70° anno di rappresentanza del Cavallino Rampante, Sa.Mo.Car Roma si affaccia con nuova energia ad un nuovo, entusiasmante capitolo, oltre ad offrire uno sguardo sui futuri spazi Ferrari in tutto il mondo.