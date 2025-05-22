Passione

LO SHOWROOM DEL FUTURO

Testo: Ben Barry

Molte cose sono cambiate nel tempo, ma Sa.Mo.Car Roma è sempre rimasto un punto di riferimento per gli appassionati del Cavallino Rampante in Italia centrale e oltre. Lo storico showroom fu fondato da Vincenzo Malagò  e la sua famiglia in Via Pinciana 65, e divenne un concessionario ufficiale Ferrari nel 1957. La famiglia porta avanti ancora oggi l’attività, con Giovanni Malagò, figlio di Vincenzo, in qualità di Presidente.

Sa.Mo.Car Roma è ora diventato il primo concessionario al mondo ad adottare la nuova corporate identity Ferrari, definendo così un nuovo modello di riferimento per gli showroom Ferrari del futuro: un connubio di eleganza senza tempo e modernità.

A Roma dal 1957 come simbolo del prestigio Ferrari, Sa.Mo.Car presenta la nuova Corporate Identity 

Completamente re-immaginato, il nuovo spazio è stato inaugurato ufficialmente il 20 maggio. Presente alla cerimonia di apertura, a fianco di Giovanni Malagò, anche il Marketing & Commercial Officer Ferrari, Enrico Galliera.

Il concept si basa su tre pilastri fondamentali: l’unicità dell’esperienza, il senso di appartenenza e l’interazione tra elementi fisici e digitali. Ma in particolare, il nuovo layout crea uno spazio di aggregazione che mette al centro il cliente.

Gli ospiti di Sa.Mo.Car sono accolti da un arco d’ingresso che ricorda i classici portici dell’architettura italiana, oltre il quale si apre uno spazio moderno e senza tempo che si rifà ad un altro concetto urbanistico emblematico della cultura italiana: quello di Piazza. L’area di ritrovo centrale dello showroom è infatti uno spazio che si ispira alle vivaci piazze delle città italiane: qui i clienti possono rilassarsi, bere un caffè ed esplorare il mondo Ferrari.

La “Piazza” rappresenta il cuore della nuova identità visiva: un ambiente elegante e rilassante che accoglie i visitatori nel mondo Ferrari

Altri spazi includono salotti riservati, una stanza dedicata alle configurazioni personalizzate e un’area espositiva esterna, luogo d’incontro e di scambio pensato per la community di Ferraristi.

Come già in passato, i clienti possono ammirare, esperire e toccare con mano i prodotti Ferrari, al fine di definire al meglio le specifiche della propria vettura: dai campioni di vernice alle pelli speciali. Ma l’esperienza è oggi resa ancora più interattiva grazie a nuovi strumenti digitali, tra cui i configuratori per la personalizzazione.

Ormai prossima a celebrare il suo 70° anno di rappresentanza del Cavallino Rampante, Sa.Mo.Car Roma si affaccia con nuova energia ad un nuovo, entusiasmante capitolo, oltre ad offrire uno sguardo sui futuri spazi Ferrari in tutto il mondo.

