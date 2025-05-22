Molte cose sono cambiate nel tempo, ma Sa.Mo.Car Roma è sempre rimasto un punto di riferimento per gli appassionati del Cavallino Rampante in Italia centrale e oltre. Lo storico showroom fu fondato da Vincenzo Malagò e la sua famiglia in Via Pinciana 65, e divenne un concessionario ufficiale Ferrari nel 1957. La famiglia porta avanti ancora oggi l’attività, con Giovanni Malagò, figlio di Vincenzo, in qualità di Presidente.



Sa.Mo.Car Roma è ora diventato il primo concessionario al mondo ad adottare la nuova corporate identity Ferrari, definendo così un nuovo modello di riferimento per gli showroom Ferrari del futuro: un connubio di eleganza senza tempo e modernità.