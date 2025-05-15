Rosso Racing: un colore vincente

Il nome dice tutto: “Rosso Racing 2025”. È sufficiente pronunciarlo per far salire le pulsazioni e accelerare il battito. Questo è, infatti, il nuovo ed esclusivo colore (qui raffigurato su una 12Cilindri Spider) per la gamma completa di modelli offerto da Ferrari a quei Clienti che desiderano rendere le proprie vetture la quintessenza dello spirito e della tradizione del Cavallino Rampante nelle gare di F1 ed endurance.

La nuova nuance è proposta in due versioni: opaca e lucida. La prima finitura è quella che caratterizza la nuova monoposto SF-25 di Formula Uno, guidata quest’anno da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È la tinta che racchiude in sé la passione che i Ferraristi di tutto il mondo associano al Cavallino Rampante. La finitura lucida, invece, è la stessa riservata alla versione 2025 della Ferrari 499P, che ha già lasciato il segno con la straordinaria tripletta ottenuta dai team Ferrari nella gara d’esordio stagionale in Qatar, per una percorrenza di 1.812 km. Il colore, in entrambe le finiture, è disponibile per i Clienti attraverso il reparto Special Equipment di Maranello.