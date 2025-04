Il filo conduttore del progetto è la sostenibilità: il filato usato per le cuciture dei sedili è stato ottenuto da pneumatici riciclati, alcuni componenti del motore sono stati realizzati in alluminio riciclato in fase di produzione nella fonderia Ferrari, e i componenti in sabbia presenti sul tunnel centrale derivano dal riciclo delle lavorazioni all’interno della fonderia di Maranello.

La collaborazione con Montblanc ha dato vita a un’edizione speciale della Meisterstück, iconico strumento di scrittura che, in occasione del lancio della vettura, ha vestito lo stesso colore Oro Mida scelto per questa incredibile one-off. Alla penna è abbinato un diario di bordo la cui copertina è realizzata in pelle di seconda vita nelle stesse colorazioni dell’abitacolo e che ripropone le coordinate geografiche di Maranello, già presenti sul cofano motore.