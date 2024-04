Guidare su strada una vettura progettata per il circuito di gara è un sogno per molti. E una delle cose che Ferrari sa fare meglio è proprio trasformare i sogni in realtà: con le nuove SF90 XX Stradale e SF90 XX Spider, la Casa di Maranello ha realizzato anche i sogni più ambiziosi con un unico concept innovativo.

Sono le ultime arrivate della nobile famiglia della Serie Speciale, che comprende anche la 599 GTO e la 812 Competizione, progettate per offrire prestazioni superiori. Entrambe traggono ispirazione dal Programma Ferrari XX: l’esclusiva gamma di vetture pensate per il circuito che comprende la FXX-K Evo, concepita per i piloti più esperti. Come dimostrano i nomi dei nuovi modelli, si tratta di vetture della serie XX ma con una differenza: possono circolare su strada.