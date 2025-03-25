Presentata per la prima volta al Salone di Parigi del 1963, la 250 LM riprendeva gli elementi base della 250 P, prototipo da corsa con motore centrale e carrozzeria tipo spider, integrandoli in una carrozzeria Berlinetta progettata da Pininfarina e rifinita dal carrozziere Scaglietti. Una vittoria imperiosa sui prototipi da corsa alla 24 Ore di Le Mans nel 1965 sottolineò le sorprendenti capacità di questa auto da corsa omologata per l’uso stradale.

L’auto vincitrice del Best of the Best Award, l’esemplare numero 13 dei 32 costruiti, fu consegnata nuova al distributore britannico Maranello Concessionaires nell’ottobre del 1964. In seguito vinse sui circuiti di Brands Hatch, Snetterton e Silverstone fra il 1965 e il 1967 e partecipò alla 24 Ore di Daytona nel 1966 e alla 24 Ore di Le Mans nel 1968.

Il noto collezionista Chris Cox acquistò il telaio numero 6053 nel 2018, affidandolo nel 2021 a Ferrari Classiche per un restauro completo. Sfoggiando una splendente livrea Rosso Cina abbinata a una selleria in tessuto blu e ancora equipaggiata con il V12 da 3,3 litri e la configurazione transaxle con cui gareggiò a Le Mans, questa rinomata 250 LM ha vinto il Best in Show al Concorso d’Eleganza Cavallino Classic nel 2024.