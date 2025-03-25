Auto
Best of the Best
Al premio Peninsula Classics Best of the Best Award partecipano nove vetture selezionate tra quelle che hanno vinto un concorso nei 12 mesi precedenti. Anche solo ricevere l’invito è un onore. L’auto vincitrice guadagna un posto nell’olimpo delle oldtimer. L’evento di quest’anno, organizzato presso l’hotel di lusso The Peninsula Paris, è stato vinto da una Ferrari 250 LM minuziosamente restaurata da Ferrari Classiche.
“Per me è davvero un onore ricevere questo ambitissimo premio,” ha detto il proprietario Chris Cox. “Mi fa enormemente piacere esporre una vettura con una storia così importante al concorso più prestigioso del mondo, e che venga selezionata per il Peninsula Classics Best of the Best Award è il massimo riconoscimento che un collezionista di auto possa ottenere.”
Presentata per la prima volta al Salone di Parigi del 1963, la 250 LM riprendeva gli elementi base della 250 P, prototipo da corsa con motore centrale e carrozzeria tipo spider, integrandoli in una carrozzeria Berlinetta progettata da Pininfarina e rifinita dal carrozziere Scaglietti. Una vittoria imperiosa sui prototipi da corsa alla 24 Ore di Le Mans nel 1965 sottolineò le sorprendenti capacità di questa auto da corsa omologata per l’uso stradale.
L’auto vincitrice del Best of the Best Award, l’esemplare numero 13 dei 32 costruiti, fu consegnata nuova al distributore britannico Maranello Concessionaires nell’ottobre del 1964. In seguito vinse sui circuiti di Brands Hatch, Snetterton e Silverstone fra il 1965 e il 1967 e partecipò alla 24 Ore di Daytona nel 1966 e alla 24 Ore di Le Mans nel 1968.
Il noto collezionista Chris Cox acquistò il telaio numero 6053 nel 2018, affidandolo nel 2021 a Ferrari Classiche per un restauro completo. Sfoggiando una splendente livrea Rosso Cina abbinata a una selleria in tessuto blu e ancora equipaggiata con il V12 da 3,3 litri e la configurazione transaxle con cui gareggiò a Le Mans, questa rinomata 250 LM ha vinto il Best in Show al Concorso d’Eleganza Cavallino Classic nel 2024.
Questa vittoria ha aperto le porte all’invito per il Peninsula Classics Best of the Best Award, la cui giuria, costituita da personalità di spicco come Jean Todt, Ralph Lauren e Jay Leno, ha dichiarato Best of the Best il telaio numero 6053.
“Questa vittoriosa Ferrari 250 LM del 1964 è molto più di una vettura eccezionale,” ha detto Christian Philippsen, cofondatore del The Peninsula Classics Best of the Best Award. “Questo è uno dei modelli Ferrari più rivoluzionari, che vanta una storia importante a livello di competizioni oltre ad illustri predecessori. Siamo entusiasti di onorare una leggenda del motorsport di questo calibro al Best of the Best di quest’anno.”