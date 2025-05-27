Mythbusters: il manettino

A volte quella delle vetture è un’evoluzione graduale, in altri casi si assiste a un grande balzo in avanti. La F430, arrivata nel 2004, presentava numerosi sviluppi significativi. Forse il più importante era rappresentato dall’introduzione di un differenziale con attuatore idraulico a controllo elettronico – abbreviato E-Diff – che monitorando i dati provenienti dai sensori misurava angolo di sterzata, entità dell’imbardata e velocità delle singole ruote, rivoluzionando le risposte dinamiche della vettura.

Ma il meccanismo con cui Ferrari consentiva al guidatore di accedere a tutta una serie di nuove caratteristiche della vettura era altrettanto ingegnoso. Il manettino – una “levetta” – era un piccolo interruttore anodizzato a forma di losanga sulla parte inferiore destra del volante che consentiva cinque diversi assetti dinamici. Questi comprendevano la rigidezza degli ammortizzatori e i tempi di innesto del cambio semiautomatico. Inoltre, con il manettino il guidatore poteva agire in modo ancora più sofisticato sui sistemi di controllo di stabilità e trazione – e sul comportamento dell’E-Diff. I simboli neve/ghiaccio e bassa aderenza/strada bagnata indicavano che tutto era attivato, assicurando al guidatore la massima protezione grazie ai vari sistemi di sicurezza elettronici. Dopo si trovavano le impostazioni Sport, Race e CST; quest’ultima esercitava contro il dito un’ulteriore risposta aptica per avere conferma che il guidatore fosse effettivamente intenzionato a gestire l’auto in completa autonomia senza alcuna assistenza elettronica.