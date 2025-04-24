Mythbusters: i sistemi ibridi

Tutto questo venne naturalmente trasferito su LaFerrari, presentata tre anni dopo, sempre a Ginevra. Nonostante tutto ruotasse attorno al motore V12 aspirato da 6,2 litri, il motore elettrico da 163 cv della nuova vettura era una meraviglia della tecnica, dato che forniva una densità di coppia e un’efficienza equiparabili a quelle di Formula 1. Il motore elettrico era connesso al retro del cambio tramite un gruppo di ingranaggi, con due inverter elettrici montati sopra la campana della trasmissione. Un secondo motore elettrico ausiliario sostituiva il tradizionale alternatore, per risparmiare peso e ridurre la massa.

Il pacco batteria ad alta tensione, costituito da 120 celle suddivise in otto moduli, era assemblato dal reparto corse di Formula 1. Il pacco era protetto all’interno di un alloggiamento in Kevlar e isolato dall’abitacolo da uno strato in vetro. L’erogazione di potenza era controllata dagli inverter e da due convertitori di corrente continua; il risultato era la perfetta integrazione di motore termico e motore elettrico.

LaFerrari, che grazie al sistema ibrido poteva accelerare da 70 a 120 km/h nella metà del tempo rispetto alla Enzo (3,4 anziché 7,2 secondi), con i suoi 963 cv stravolse tutti i consueti parametri relativi alle prestazioni.

La risposta transitoria era altrettanto stupefacente. Accelerando da 2.500 giri/min in quarta marcia, erano sufficienti 0,1 secondi perché fosse disponibile il 90% della piena potenza. Se non è prontezza questa!