Mythbusters: Un cambio di marcia

Tuttavia, il cambio era lo stesso e la differenza consisteva nel fatto che le fasi di cambiata avvenivano per mezzo di un sistema elettroidraulico anziché schiacciando il pedale della frizione. La forma delle palette fu oggetto di un lavoro specifico svolto da un team di esperti in ergonomia dell’Università di Delft. Erano comandi di dimensioni volutamente considerevoli ma che non impedivano la visuale del quadro strumenti ed erano fissati al piantone dello sterzo in modo che il guidatore potesse adoperarli in modo semplice e sicuro, indipendentemente dall’angolo massimo di sterzata applicato.

Nel giro di pochi anni, tutte le auto ad alte prestazioni passarono a questo tipo di cambio semiautomatico che consentiva cambiate più rapide (150 m/s), un maggior coinvolgimento e una maggiore concentrazione del guidatore, nonché la capacità di resistere a carichi di coppia più elevati. Nei fatti era un manuale automatizzato piuttosto che un automatico puro, e alla guida l’auto rispondeva altrettanto bene di quanto avrebbe fatto con un cambio convenzionale.

Da allora le evoluzioni sono state molte e i progressi registrati in campo software e tecnologico hanno ridotto i tempi di cambiata a livelli quasi impensabili 30 anni fa. Ma Ferrari ci è arrivata prima di tutti.