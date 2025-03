Grazie a funzioni aggiuntive progettate per coinvolgere i bambini, anche i più piccoli possono divertirsi: i modelli giocattolo in scala sono dotati di pulsanti per attivare i pannelli informativi, le cornette telefoniche di una volta forniscono contenuti audio e c’è persino un volante classico per simulare la guida.

L’ultima supercar, la F80 di quest’anno, è esposta in modo originale. “Nei primi mesi della mostra, che durerà complessivamente un anno, sarà presente una versione ‘mulotipo’ camuffata della F80, seguita da un prototipo della fase di sviluppo successiva”, spiega Pignatti Morano. “Infine, sarà esposta la versione finita, la supercar F80 vera e propria. È una sorta di presentazione in itinere per mostrare come un’auto del genere si evolva durante la progettazione e la costruzione”.