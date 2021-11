Presentata la stagione 2021 della F1 Esports Series, ecco la line-up di FDA Esports Team

I motori delle vetture virtuali della F1 Esports Series stanno per riaccendersi. È stata infatti presentata ieri sera la nuova stagione del campionato che vedrà l’FDA Esports Team – il braccio specializzato negli Esports della Ferrari Driver Academy – tra le squadre di riferimento.

La line-up. FDA Esports Team vedrà al volante delle proprie vetture due ex campioni della categoria: l’italiano David Tonizza, 19 anni, vincitore della stagione 2019 all’esordio nella serie, e Brendon Leigh, 22, che di questo campionato era stato il mattatore nel 2017 e nel 2018. A loro si aggiungerà Domenico Lovece, recente acquisto della squadra che ricoprirà il ruolo di terzo pilota. Si tratta di un ragazzo classe 2001 che ha vinto la Power League 2018 e la Major League 2019 (FMD) sul simulatore Formula 1 di Codemasters. Nel 2020 ha invece trionfato nel campionato più importante su PC, ovvero AOR F1 (Apex Online Racing).



Il calendario. Prima del via della stagione i sim driver avranno modo di effettuare due sessioni di test, ambientate in Australia e in Spagna, mentre il nuovo campionato scatterà il 13 e 14 ottobre con i primi tre round, in Bahrain, Cina e Austria. A due settimane di distanza sarà la volta di tre piste classiche: Gran Bretagna, Italia e Belgio. Il 24 e 25 novembre si gareggerà in Portogallo, Olanda e Stati Uniti, per terminare la stagione con Imola, Messico e Brasile.



Possibilità. Quella dell’FDA Esports Team è una delle squadre più prestigiose della serie, e c’è da attendersi che Tonizza e Leigh possano essere in gara fino all’ultimo per la conquista del titolo.