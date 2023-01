Alla Ferrari, dove “accontentarsi” non è contemplato, non è così.

Non lo era nell’immediato dopoguerra, quando proprio Enzo Ferrari, ancor prima di fondare la sua fabbrica a Maranello, si adoperò per creare dei corsi professionali serali fino alla fondazione, nel 1963, della scuola che ancora oggi porta il nome di Dino Ferrari.

Non lo è stato in tempi recenti, con le iniziative a sostegno dell’educazione che Ferrari ha promosso sia in Italia, come per esempio la ricostruzione della scuola di Amatrice dopo il terremoto del 2016, sia all’estero collaborando con Save the Children.

Meno che mai lo è ora. Basta pensare alla donazione di materiale informatico alle scuole del territorio durante la pandemia, al progetto “Arcipelago Educativo”, in collaborazione con la Fondazione Agnelli e Save the Children, che assicura lezioni ai ragazzi più svantaggiati, o, poche settimane fa all’inaugurazione dell’e.DO Learning Center presso l’istituto Fermo Corni di Modena, un laboratorio che offrirà agli studenti e ai docenti del territorio delle esperienze didattiche innovative per la diffusione delle discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche.