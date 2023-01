Dalla pre-produzione alle riprese, per finire con il montaggio, l'intero prodotto è stato realizzato all'interno dell'ecosistema Apple, con Frank smanioso di spingersi oltre i limiti dei mezzi a disposizione.

“Questa volta volevamo vedere se il sistema iPhone e il suo ecosistema di supporto sono adatti a un ambiente cinematografico professionale”, spiega Frank.

“Volevamo capire se davvero possono essere sostituiti i sistemi di telecamere a cui siamo abituati e vedere come reagisce la fotocamera se illuminiamo le nostre inquadrature come facciamo professionalmente.

Abbiamo costruito supporti stampati in 3D per utilizzare il telefono sul drone, cosa che non era mai stata fatta prima, e abbiamo scoperto che il telefono era anche in grado di catturare i vasti paesaggi cinematografici e i momenti emotivi ravvicinati per i quali di solito avremmo bisogno di obiettivi esterni”.







Frank pensa anche che i due marchi siano perfetti uno per l’altro, non solo per La Prova, ma anche in termini di indole. Ce lo spiega lui stesso: “È risaputo che una delle caratteristiche di Ferrari è spingersi oltre i limiti, e la realizzazione di un progetto come questo, che mostra alle persone come vengono superati i limiti sfruttando appieno tutto il potenziale, è molto simile al modo in cui la Casa di Maranello affronta lo sviluppo dei propri prodotti”.