Tomas Cabrerizo, imprenditore immobiliare di Miami, racconta che l’idea sua e di suo padre era di concentrare la propria collezione di auto del Cavallino – che annovera esemplari iconici come la F40 Competizione, la Sport Prototipo 333 SP e una FXX Evo – sui modelli prodotti in edizione limitata e, più recentemente, da corsa. Lo spazio che hanno realizzato funge sia da galleria sia da luogo in cui la famiglia può riunirsi e gustare sul tetto i piatti preparati dallo chef di casa.