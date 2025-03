Già a partire da 2.500 giri/min, il V12 trasmette emozioni di guida uniche grazie alla disponibilità dell’80% della coppia massima, mentre il nuovo sistema Aspirated Torque Shaping eroga la migliore risposta di coppia possibile. Ugualmente soddisfacente è il cambio a otto rapporti, grazie ai tempi di cambiata ridotti, ai rapporti studiati per offrire il massimo in accelerazione e a un’ottava marcia lunga ideale per il Gran Turismo.

È su queste strade che l’innovativo telaio della 12Cilindri mostra tutte le sue doti, con un passo di 20 mm più corto rispetto a quello della 812 Superfast, che accompagna anche i cambi di direzione più netti. Ciascuna ruota posteriore è in grado di sterzare singolarmente, rendendo quindi la vettura molto più manovrabile a velocità moderate e più scattante e precisa nelle svolte a velocità sostenute. I nuovi pneumatici specifici per i cerchi da 21” ottimizzano la dinamica di guida, l’efficienza nei consumi e il comfort di marcia.

Nelle curve ad alta velocità, il sensore 6D per il telaio trasmette in maniera efficiente e rapida i dati alle centraline, mentre il Side Slip Control (SSC) 8.0 coordina tutti i diversi sistemi. Un innovativo impianto brake-by-wire con ABS Evo offre una potenza di frenata eccezionale e consente di modulare la pressione sul pedale del freno. Un’altra dotazione innovativa sono i deflettori aerodinamici posteriori attivi, che possono assumere due diverse configurazioni: Low Drag e High Downforce, per una deportanza extra pari a 50 kg.