LA 12CILINDRI CONQUISTA L’ORO
“Ancora una volta, Ferrari è magicamente riuscita a creare una forma emozionante e al contempo rassicurante”. Così si è espressa la giuria degli iF Design Awards alla premiazione delle Ferrari 12Cilindri e 12Cilindri Spider, insignite dell’ambito iF Design Award Gold a Berlino – il sesto per Ferrari negli ultimi nove anni.
Istituito nel 1953 da iF International Forum Design GmbH, il premio è uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel campo del design. Il celebre giradischi con radio integrata “Braun SK 4” fu uno dei primi vincitori – un pioniere del design minimalista, la cui influenza continua a ispirare i prodotti tecnologici odierni.
Quest’anno, una giuria indipendente composta da 131 esperti ha valutato oltre 10.500 candidature in categorie aperte a progetti di ogni tipo: dagli aeroplani all’architettura. Tutti sono stati giudicati sulla base di cinque criteri: Forma e Differenziazione sono stati i parametri decisivi, seguiti da Idea, Sostenibilità e Funzione.
Alla cerimonia di premiazione, tenutasi il 28 aprile a Berlino, sono stati conferiti un totale di 75 Gold Award, tutti esclusivamente a riconoscimento dei livelli straordinari di innovazione ed eccellenza di progetti che i giudici hanno ritenuto in linea con le tendenze future. Le Ferrari 12Cilindri e 12Cilindri Spider erano le uniche auto nella lista.
A proposito delle ultime vetture V12 a motore centrale-anteriore del Cavallino Rampante, la giuria ha affermato: “Le Ferrari hanno sempre rappresentato la massima espressione dell’automobile, e la 12Cilindri dimostra di non essere da meno. Il suo design ricorda le Ferrari degli anni ’50 e ’60, pur essendo innegabilmente moderno: dall’aerodinamica d’avanguardia all’uso ingegnoso degli elementi grafici che avvolgono le sue superfici tridimensionali”.
Durante la stessa cerimonia, la nuova supercar Ferrari F80 è stata a sua volta insignita di un iF Design Award, a testimonianza della visione creativa del Chief Design Officer Ferrari, Flavio Manzoni, e del suo team del Centro Stile Ferrari, che ha progettato sia la F80 che la 12Cilindri.
Queste vittorie portano il totale degli iF Design Award vinti da Ferrari a ben 28 – tra cui sei Gold Award – oltre a posizionare il Cavallino Rampante a fianco di progetti tecnologici d’avanguardia, soluzioni di trasporto radicali e persino uno dei campanelli per biciclette più eleganti mai visti.