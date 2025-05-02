LA 12CILINDRI CONQUISTA L’ORO

Quest’anno, una giuria indipendente composta da 131 esperti ha valutato oltre 10.500 candidature in categorie aperte a progetti di ogni tipo: dagli aeroplani all’architettura. Tutti sono stati giudicati sulla base di cinque criteri: Forma e Differenziazione sono stati i parametri decisivi, seguiti da Idea, Sostenibilità e Funzione.





Alla cerimonia di premiazione, tenutasi il 28 aprile a Berlino, sono stati conferiti un totale di 75 Gold Award, tutti esclusivamente a riconoscimento dei livelli straordinari di innovazione ed eccellenza di progetti che i giudici hanno ritenuto in linea con le tendenze future. Le Ferrari 12Cilindri e 12Cilindri Spider erano le uniche auto nella lista.