Bolidi in miniatura

LaFerrari e la F50 sono altre leggendarie Supercar Ferrari che sono state sottoposte al “trattamento Hot Wheels”. Anche il mondo del motorsport occupa una posizione di spicco, con modellini in scala della 365 GTB4 Competizione, della F40 Competizione e della 250 GTO, che saranno presto disponibili. Quest’ultima sarà abbinata a anche un modellino in scala dell’autocarro Fiat 642 RN2 Bartoletti che un tempo era adibito al trasporto delle GTO all’interno dei paddock in occasione delle gare che si disputavano in tutta Europa.

“Questa collezione è stata sviluppata pensando a tutti coloro che apprezzano Hot Wheels, dagli estimatori di Ferrari ai più piccoli appassionati di automobili, grazie alla cura per i dettagli da parte del nostro team di progettazione”, ha dichiarato Roberto Stanichi, Executive Vice President di Hot Wheels e Head of Vehicles & Building Sets di Mattel. “Dai nostri classici modellini pressofusi disponibili per la vendita al dettaglio in tutto il mondo fino ai nostri modellini più pregiati in edizione limitata della Mattel Creations, gli appassionati di tutte le età hanno ora la possibilità di portare a casa un pezzo di Ferrari”.

La gamma Hot Wheels, che sarà introdotta a partire da giugno di quest’anno, annovera nove modellini già annunciati, a cui seguiranno molti altri. Come si conviene, la collezione comprenderà anche un’autentica ricostruzione della primissima Ferrari Hot Wheels: la 312 P del 1969. Rifinita con la vernice rossa argentata Spectraflame e dotata di cerchi Neo-Classics Redline, l’edizione limitata pressofusa viene offerta in abbinamento alla 499P, a sua volta verniciata in rosso argentato Spectraflame, sotto forma di un set di due modellini.