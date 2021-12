Ricordo benissimo ogni momento trascorso con Enzo Ferrari. L’incontro, avvenuto nel suo ufficio, ha fatto seguito a una lettera in cui esprimevo tutta la mia ammirazione per il suo lavoro e la mia passione per la Ferrari. Non aspettandomi alcuna risposta, rimasi veramente sorpreso quando, qualche mese dopo, mi arrivò un invito per andare a Maranello.