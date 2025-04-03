Fino all’ultimo chilometro

La corsa è poi proseguita nella splendida luce irradiata dal sole del mattino verso il comune di Formigine, passando accanto al suo magnifico castello medievale.

Dopo un’ora di fatica e oltre 21 km percorsi soprattutto in strade interne chiuse al traffico, i primi classificati hanno cominciato a riversarsi in Piazza Roma, a Modena.

La vittoria assoluta è andata a Emmanuel Wafula, atleta keniano di 19 anni che ha portato a termine la corsa in 59 minuti e 20 secondi, con 47 secondi di anticipo rispetto al connazionale secondo classificato Cosmas Boi, che ha abbracciato al traguardo. Gladys Cherop, un’altra runner keniana di grande fama, ha conquistato un’entusiasmante vittoria nella categoria femminile arrivando a Modena in 1 ora, 8 minuti e 23 secondi.

La gara paralimpica è stata invece vinta dalla paratleta Rita Cuccuru, una campionessa residente a Maranello che con 53 minuti e 28 secondi ha stabilito il suo record personale.