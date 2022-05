Un approccio simile fu adottato sulla 308 GTS del 1977, mentre la Mondial Cabriolet del 1983 riuscì in qualche modo a comprendere un tetto pieghevole e quattro posti, pur includendo gli aggiornamenti strutturali obbligatori. Nel 1993 debuttò la 348 Spider, la prima convertibile Ferrari biposto dopo la 365 GTS del 1969. Il modello successivo, la F355, sarebbe stato disponibile come Berlinetta, come GTS Targa e come Spider, perdendo gli iconici archi rampanti posteriori della GTB ma guadagnando un’ingegnosa capote in tela pieghevole.

La versione successiva era ancora più intelligente. La 360 Modena Spider fu la prima Ferrari GT interamente in alluminio e il design di Pininfarina si orientò verso una nuova estetica modernista. Il tetto si ripiegava in 20 secondi in un complesso balletto meccanico di lamiere e pannelli ad incastro. Due roll hoop dietro gli occupanti ponevano l’accento sulla sicurezza, supportati da carenature che contribuivano a definire la forma del posteriore della vettura. Poi arrivarono la minimalista 550 Barchetta e la 575 Superamerica, che utilizzava uno splendido tetto “Revochromic”, brevettato dall’ex capo del design Pininfarina Leonardo Fioravanti e sviluppato in collaborazione con lo specialista italiano del vetro Saint Gobain. Il tetto ruotava di 180 gradi su un unico asse per posizionarsi a filo con il bagagliaio; Ferrari andò oltre consentendo ai proprietari di scegliere tra cinque diverse gradazioni di colore per il pannello di vetro di un metro quadrato, azionato da una manopola sul tunnel centrale.