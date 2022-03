Ma fu anche la prima Ferrari a utilizzare l’SSC, o Side Slip Control, i cui algoritmi hanno confrontato efficacemente l’angolo della vettura con l’angolo di curva, e in tandem con l’E-diff e il sistema F1-trac si sono destreggiati tra tutte le variabili in minuscoli intervalli di tempo per estendere ulteriormente i confini della dinamica. Questa vettura è una delle più grandi di tutti i tempi: tanto naturale quanto high tech.

I puristi potrebbero storcere il naso di fronte a tutto ciò che apparentemente interferisce con la sacralità dell’esperienza di guida, ma l’innovazione di Ferrari in questo settore è così elevata da essere inconfutabile. L’elettronica del telaio è così ben calibrata che anche un guidatore eccellente ammetterebbe che la guida al limite è più piacevole.

Aiuta anche il fatto che gli interventi siano impercettibili. Fondamentalmente, la tecnologia apre la gamma dinamica dell’auto a un numero maggiore di clienti, migliorando al contempo i margini di sicurezza. E permette anche al guidatore meno dotato di talento naturale di mantenere uno slittamento in sovrasterzo rispettabile (o deriva, per usare un gergo più adatto a YouTube) senza andare in testacoda.