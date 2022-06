Ma Singapore è un circuito molto diverso. La Ferrari SF90 è ideale per circuiti veloci come Spa e Monza, dove la potenza e la velocità sul rettilineo sono fondamentali. Singapore, come la maggior parte dei circuiti cittadini moderni, è più stretto, più lento e più accidentato. Il leader del campionato, il pilota Mercedes Lewis Hamilton, è il favorito per la vittoria, con Max Verstappen ugualmente accreditato su un circuito che si adatta perfettamente alla sua Red Bull. E mentre Leclerc è in ottima forma, il suo compagno di squadra Vettel ha ottenuto risultati deludenti: nessuna vittoria in tutto l’anno e prestazioni costantemente inferiori a quelle del suo nuovo compagno di scuderia.

Quindi, non solo sono pochi gli esperti a dare una chance a Ferrari, ma sono ancora meno a credere in Vettel.

Ferrari arriva a Singapore con una SF90 rinnovata, contraddistinta da importanti aggiornamenti aerodinamici. Una vettura che non è famosa per la sua aderenza o il suo bilanciamento sui circuiti lenti, improvvisamente ne è dotata. Le qualifiche dimostrano l’efficacia delle modifiche al design. La Ferrari di Leclerc è la più veloce di tutte a Marina Bay, una frazione in meno del campione in carica Hamilton. Ma, sorpresa delle sorprese, il deludente Vettel si piazza terzo, superando in qualifica un Verstappen in piena forma.