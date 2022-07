La stagione del campionato del mondo del 1953, come quella del 1952, prevedeva che le vetture corressero secondo i regolamenti della Formula 2 e non quelli della Formula 1. Gli organizzatori del GP temevano che solo Ferrari disponesse di una vettura di F1 veramente competitiva, così cambiarono le regole per attirare un maggior numero di team, sperando di rendere le gare più combattute.

Per il 1952 e il 1953 Ferrari si presentò con la Tipo 500, dotata di un motore a quattro cilindri di 2,0 litri, la cilindrata massima consentita, progettato da Aurelio Lampredi. Il principale rivale della Scuderia era Maserati, che aveva la sede a Modena. Purtroppo per gli organizzatori, il passaggio ai regolamenti della F2 non impedì il temuto dominio Ferrari. Nei due anni in cui il campionato GP si svolse secondo i regolamenti della F2, la Scuderia vinse 14 delle 15 gare.

Il campione del mondo in carica Alberto Ascari aveva vinto tutti e tre i GP precedenti alla gara francese. Per Reims, la Scuderia schierò quattro vetture per Ascari, Villoresi, l’ex campione del mondo Nino Farina e il giovane Hawthorn. Contro di loro c’erano quattro Maserati. Tra i piloti figuravano Fangio e l’ex stella Ferrari José Froilán González. Gareggiavano anche le inglesi Connaught, Cooper e HWM e le francesi Gordini, ma nessuna aveva molte possibilità di contrastare la potenza delle due squadre italiane.