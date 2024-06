Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024

Al terzo giorno, le auto si sono rimesse in moto verso sud, con destinazione Roma. Percorrendo quasi 400 km di strade litoranee e tortuose vie interne, il corteo del Ferrari Tribute ha attraversato le splendide città costiere di Rosignano Marittimo e Bibbona, per poi dirigersi verso l’entroterra e raggiungere Marta – un piccolo borgo di pescatori affacciato sul Lago di Bolsena – e infine la Capitale, giusto in tempo per far sfilare le auto del Ferrari Tribute lungo le strade del centro.

Il quarto giorno ha visto le auto del Ferrari Tribute ripartire da Roma e sfrecciare verso nord per 400 km sul percorso di ritorno del circuito, fino a raggiungere San Lazzaro di Savena, a sud di Bologna. Dopo un viaggio attraverso la magnifica campagna umbra, toccando le città di Amelia, Orvieto e Passignano sul Trasimeno, il corteo Ferrari ha raggiunto l’ultima destinazione del giorno alle 20:15, in tempo per godersi una meritata cena e ritirarsi presto per la notte.