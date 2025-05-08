FERRARI MAGAZINE NUMERO 66

Esclusiva anche l'intervista a Charles Leclerc, che racconta le sfide e le vittorie dei suoi primi dieci anni con la Scuderia. Protagoniste indiscusse della sezione Racing sono le tre 499P che hanno trionfato occupando tutti i gradini del podio nella prima gara in Qatar del campionato mondiale Fia Wec 2025. Un risultato memorabile che mancava da oltre mezzo secolo raccontato con dovizia di particolari e immagini adrenaliniche.

Ma c'è ancora una miriade di storie da scoprire, come la nuova collezione moda, il racconto dei primi 20 anni dell'esclusivo XX Programme, e il reportage su di uno speciale Corso Pilota in Cile che ha visto il campione Fia Wec Miguel Molina in veste di istruttore per un gruppo di fortunati ferraristi.

Il Ferrari Magazine con una foliazione aumentata a 160 pagine si offre sempre più ricco ed emozionante per i suoi abbonati.