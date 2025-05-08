Passione
FERRARI MAGAZINE NUMERO 66
Il Ferrari Magazine numero 66 si presenta totalmente rinnovato, nella grafica, nella carta, ancora più preziosa, e con l'aggiunta di nuovi contenuti editoriali.
Tante le novità, a cominciare dalla copertina dedicata per la prima volta nella storia del Magazine a un motopropulsore. Un celebrazione degna per il powertrain della supercar F80, il più potente di sempre per una vettura stradale, raccontato in tutti i suoi straordinari dettagli in un servizio di 10 pagine arricchito dalle splendide immagini elaborate in CGI.
La nuova grafica, rende ancor a più spettacolari le foto che accompagnano i nuovi contenuti editoriali. Come la sezione My Place, dedicata a un autore di fama che racconta i suoi luoghi del cuore e ci porta a visitarli a bordo di una Ferrari. In questo numero lo scrittore multi-premiato Marco Missiroli guida alla scoperta di una inusuale Rimini sotto la pioggia.
Altrettanto emozionante la nuova sezione Heritage, dove celebriamo Annie Soinbault una delle prime donne pilota che gareggiò e vinse a bordo della mitica Ferrari 250 GTO. Un'altra donna pilota, testa in esclusiva per il Magazine la 12Cilindri Spider. Maya Weug, giovane promessa della Ferrari Driver Academy ci fa vivere le sue emozioni al volante della nuova V12 aperta lungo le sinuose strade del Lago di Garda.
Esclusiva anche l'intervista a Charles Leclerc, che racconta le sfide e le vittorie dei suoi primi dieci anni con la Scuderia. Protagoniste indiscusse della sezione Racing sono le tre 499P che hanno trionfato occupando tutti i gradini del podio nella prima gara in Qatar del campionato mondiale Fia Wec 2025. Un risultato memorabile che mancava da oltre mezzo secolo raccontato con dovizia di particolari e immagini adrenaliniche.
Ma c'è ancora una miriade di storie da scoprire, come la nuova collezione moda, il racconto dei primi 20 anni dell'esclusivo XX Programme, e il reportage su di uno speciale Corso Pilota in Cile che ha visto il campione Fia Wec Miguel Molina in veste di istruttore per un gruppo di fortunati ferraristi.
Il Ferrari Magazine con una foliazione aumentata a 160 pagine si offre sempre più ricco ed emozionante per i suoi abbonati.