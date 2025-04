New York, nota per essere la città che non dorme mai, si è fermata per un attimo con il fiato sospeso ad ammirare la Ferrari F80, al suo esordio americano, sfilare sulle strade di Manhattan. Con un connubio tra design progressivo e tecnologia ibrida avanzata, la F80 si integra perfettamente in uno dei paesaggi urbani più futuristici al mondo.