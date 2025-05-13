UN TOUR IN ONORE DEI 30 ANNI DELLA F50

Quest’anno la supercar realizzata per celebrare il 50° anniversario di Ferrari spegne trenta candeline. Quale modo migliore, dunque, per rendere omaggio a questo importante traguardo se non un viaggio attraverso l’Italia e una calorosa accoglienza a Maranello, riservata ad alcuni dei 349 esemplari prodotti? È esattamente quello che hanno vissuto recentemente i proprietari della roadster di derivazione Formula 1, che sono stati ospiti del Ferrari F50 Legacy Tour: il terzo tour organizzato da Ferrari dopo la prima edizione del 2023, dedicata alla F40, e il GTO Legacy Tour dello scorso anno.

Presentata al Salone di Ginevra del 1995, all’epoca la F50 era una vettura all’avanguardia sotto molteplici aspetti: dotata di un sofisticato telaio monoscocca in fibra di carbonio Cytec Aerospace, sospensioni push-rod e un motore V12 a 65° derivato dalla monoposto F1-89, con cinque valvole per cilindro, che si traducevano in una cilindrata pari a 4,7 litri e 520 cv di potenza, a fronte di un sensazionale regime di 8.000 giri/min e una velocità massima di 325 km/h.

Nel 1995, la F50 esordì con leggero anticipo rispetto al programma previsto, anche se gli ultimi esemplari uscirono effettivamente dalla linea di montaggio di Maranello in occasione del 50° anniversario della Casa, ovvero circa due anni dopo.