Nati per la velocità, sublimati per la bellezza

Sebbene svariati componenti di Ferrari da gara dismesse siano stati messi in vendita per un po’ di tempo, ora un team specializzato del Centro Stile di Maranello si dedica a dar loro una nuova identità.

L’obiettivo è quello di esaltare al massimo le loro qualità scultoree e dar loro nuova vita, mettendoli in risalto come oggetti estetici in supporti di alluminio e perspex.

“L’utilizzo di materiali trasparenti ed elementi strutturali conferisce all’oggetto sospensione e leggerezza” spiega Flavio Manzoni, Chief Design Officer di Ferrari. “Questo permette di contemplarlo nell’essenza della sua forma. Un approccio in linea con il nostro design automobilistico, in cui tendiamo a lavorare per sottrazione, anziché aggiungere elementi superflui”.

Manzoni e il suo team si ispirano sia al design del prodotto e industriale sia ai più grandi designer automobilistici e non mancano di contribuire con la loro competenza ed ecletticità all’ideazione dei nuovi modelli Ferrari.

La linea di Collectibles Ferrari risente anche dell’influenza del pensiero del designer giapponese Shiro Kuramata, mettendo in pratica il suo concetto di “dematerializzazione” che dà pari rilievo all’idea e all’oggetto fisico.