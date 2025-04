Nell’Officina, i volumi e le proporzioni vengono continuamente plasmati e trasformati per ottenere silhouette più definite, allungate e slanciate, sottolineando il punto vita e amplificando le curve delle spalle e delle maniche. Tessuti, processi, finiture e dettagli unici prendono vita: i motivi gessati vengono reinventati in versioni mélange e filati 3D; i jersey velours diventano velluti drappeggiati che abbracciano e definiscono la figura; tinta in capo e poi tinta una seconda volta, la gabardine di nylon ottiene una finitura iridescente che ne amplifica la mano tecnica; lo shearling viene trattato con maestria artigianale per svelare una finitura satinata, morbida e luminosa; i velluti di seta sono impreziositi da motivi jacquard in fil coupé, mentre le stampe dévoré si distinguono per un raffinato effetto semitrasparente.

In questa sinfonia di contrasti, gli accessori rendono i look ancora più incisivi: la materialità e la profondità cromatica di modelli iconici come la Ferrari GT Bag, la Nello - The Ferrari Tool Case e la Maranello Clutch vengono valorizzate, mentre guanti, occhiali, gioielli scultorei e scarpe sono ornati da frange fluttuanti che rappresentano metaforicamente l’eleganza al contempo intramontabile e audace del guardaroba Ferrari.