La storia della F40 colpisce. Ma, come per tutte le grandi auto sportive, contano le sensazioni, non i dati. Il leggendario collaudatore Dario Benuzzi dice che la F40 è la Ferrari di cui va più fiero.

Guidatene una – e io ho la fortuna di averne guidate quattro – e capirete perché. I brividi iniziano prima ancora di sedersi al volante. L’auto ha un aspetto straordinario e la vista panoramica del V8 turbo offerta dal cofano motore trasparente regala grandi emozioni. Si scavalca il grande brancardo in carbonio e si scende sul profondo sedile da corsa dotato di robusti rinforzi laterali.

Il cambio è preciso ma rigido. L’acceleratore, il freno e la frizione sono tutti in metallo traforato e incredibilmente pesanti per gli standard moderni. Per padroneggiare quest’auto ci vogliono abilità e muscoli di una volta.

Non aveva i tappetini, l’insonorizzazione, i rivestimenti delle portiere e nemmeno una maniglia interna, ma solo una semplice cinghia. Non c’erano nemmeno gli alzacristalli elettrici, ma solo un semplice avvolgitore manuale o finestrini scorrevoli in plastica nelle prime auto.