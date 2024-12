Dall’inaugurazione dell’e-building alla presenza del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella alle Cavalcade in giro per il mondo. Dai successi di Monza e Monte Carlo in Formula 1 al secondo trionfo consecutivo alla 24 Ore di Le Mans nel WEC. Dal lancio della 12Cilindri a quello della F80, la nuova supercar.

Quello che si chiude è un anno particolarmente intenso: possiamo riviverlo insieme in questo video