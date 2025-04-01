Sul ghiaccio, oltre i limiti

“Fare tre o quattro giri sul ghiaccio richiede una grandissima concentrazione, ma distrarsi è facile. Per questo insegniamo alle persone come evitarlo”, commenta Vilander. “Nelle situazioni difficili molti trattengono il respiro, il che mette in tensione il corpo e riduce il rendimento, quindi ci concentriamo anche sulle tecniche di respirazione. Ogni pilota è un caso a sé, perciò gli istruttori adattano il proprio approccio alle peculiarità di ognuno”.

L’adrenalina ha raggiunto l’apice con un confronto a tempo che ha permesso ai piloti di mettere alla prova le proprie capacità prima di un bel pranzo sul lago ghiacciato. A loro si sono uniti anche gli accompagnatori, freschi di un trattamento rilassante alla spa. Più tardi, proprio gli accompagnatori hanno preso posto sul sedile del passeggero e si sono lanciati in una serie di elettrizzanti giri in pista insieme a degli istruttori esperti, partecipando anche a sessioni di fisioterapia e mental coaching. L’esperienza sembra aver stuzzicato il loro appetito…

“Capita che il primo anno il marito guidi e la moglie segua il programma dedicato agli ospiti, mentre l’anno successivo è la moglie che guida e il marito fa l’ospite!” dice Vilander con una risata. “Spero che vada proprio così quando l’anno prossimo torneremo a Levi”.

Non c’è dubbio che il Corso Pilota On-Ice abbia regalato ai partecipanti due giornate indimenticabili in un panorama artico da mozzare il fiato, ma il ricordo di questa esperienza e le abilità da loro acquisite sono destinati a durare ben oltre lo scioglimento delle nevi finlandesi.