Una copertina artistica per l'Annuario

Dalla sua prima pubblicazione nel 1949, l’annuario Ferrari è atteso con impazienza dai clienti, dagli appassionati e dai tifosi che non vedono l’ora di ripercorrere i momenti chiave di Ferrari degli ultimi 12 mesi. Ma è anche rinomato per le sue originali copertine.

Non fa eccezione lo Yearbook 2024, che segue questa fiera tradizione con un’avvincente copertina tipografica firmata dal designer britannico David Pearson.

Pearson definisce il suo lavoro “design di stampa che applica la tipografia in modo espressivo”. Oltre a progettare copertine accattivanti per opere letterarie famose in tutto il mondo, ha collaborato con marchi di alta moda. Nel 2015 è stato persino nominato “Royal Designer for Industry”, il più prestigioso riconoscimento per i designer nel Regno Unito.

Sebbene questo sia il suo primo incarico per la Casa di Maranello, Pearson nutre per il marchio una forte ammirazione sin dall’infanzia.

“Da adolescente, avevo un poster della Ferrari F40 appeso alla parete, quindi ottenere questo incarico da Ferrari è stato per me un vero onore e una sfida avvincente come designer”, afferma emozionato.