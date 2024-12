Eppure, Antoine Fuqua non ha atteggiamenti da superstar. Al contrario.Il regista americano, nelle scorse settimane in Italia per valutare alcuni progetti futuri, ha fatto una rapida puntata a Maranello, dove ha incontrato il vicepresidente Piero Ferrari e visitato alcune aree della fabbrica, prima fra tutte l’officina di Ferrari Classiche, dove è rimasto incantato da alcuni modelli del passato. “Velocità, eleganza, stile: credo che la Ferrari sia una vera e propria opera d’arte e che alcuni modelli resteranno nel tempo. So che il paragone può sembrare esagerato, ma per me si rimane incantati come davanti alle piramidi. Così come incanta il suono che ha il potere di svegliarti e migliorarti l’umore, come il primo caffè alla mattina. Insomma, l’eredità che Enzo Ferrari ha lasciato è qualcosa di unico”.