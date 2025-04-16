Un Club al top

A Le Castellet le attività su pista hanno occupato il sabato e la domenica e hanno visto auto da corsa del passato e del presente sfrecciare lungo i 5,8 km del circuito, famoso per le originali vie di fuga blu e rosse. Due giornate epiche, trascorse in pista dalle 9 alle 13, e di nuovo dopo pranzo fino alle 17.

Nel corso del fine settimana i partecipanti hanno potuto perfezionare il loro assetto e la loro guida, percorrendo il rettilineo del Mistral in piena accelerazione prima di imboccare la famosa Courbe de Signes, eccitante quanto complessa.

Tuttavia, il fascino del Club Competizioni GT non si limita alla pista, e l’evento di Le Castellet non ha fatto eccezione, grazie a un’ospitalità esclusiva e ai deliziosi pasti di alta cucina. Gli ospiti hanno condiviso anche una gara non competitiva seguita da un barbecue presso il circuito di Karting Paul Ricard, alle porte della pista principale. La conclusione ideale per rilassarsi dopo due giornate intense e indimenticabili.